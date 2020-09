vor 18 Min.

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus beendet ihre Karriere

Frankfurt/Main (dpa) - Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (41) hat ihr Karriereende angekündigt.

Das deutsche Supercup-Finale am Abend in München werde der letzte Einsatz der ersten Bundesliga-Unparteiischen der Geschichte sein, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit.

