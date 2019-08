vor 21 Min.

Schlange in Herne gesichtet - "Kobra wird isoliert"

Die tagelang gesuchte Giftschlange ist im nordrhein-westfälischen Herne gesichtet worden.

Das Reptil wurde am Nachmittag von einem Mitarbeiter des Stadtbetriebs Castrop-Rauxel in einer Kelleröffnung entdeckt. Er sprach von einem "gelb-goldfarbigen Tier", das sich sofort wieder Richtung Keller des betroffenen Wohnhauses zurückgezogen habe. "Schlange am Haus entdeckt. Kobra wird isoliert. Schlangenexperte ist bereits kontaktiert", teilte die Stadt mit. (dpa)

