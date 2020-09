12:31 Uhr

Schleswig-Holsteinischer Abgeordneter Brodehl verlässt AfD

Der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Frank Brodehl verlässt die AfD.

Dies kündigte Brodehl am Freitag überraschend in einer Debatte um die Angebote in Ganztagsschulen an. Damit verliert die AfD ihren Fraktionsstatus.

