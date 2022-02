11:01 Uhr

Scholz will in Bundestags-Sondersitzung Regierungserklärung halten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung "zur aktuellen Lage" halten.

Das geht aus einem Schreiben von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. © dpa-infocom, dpa:220224-99-265144/1 (dpa)

