vor 54 Min.

Schon über eine Million Kinozuschauer für "Avengers" Newsticker

Das Superhelden-Epos "Avengers 3: Infinity War" hat den erfolgreichsten deutschen Kinostart des Jahres hingelegt.

Fast 1,1 Millionen Zuschauer wollten die Marvel-Produktion am ersten Kinowochenende sehen. Der Film war 2018 der erste Millionenstarter in deutschen Kinos, wie Media Control bekanntgab. Der dritte Teil der Superhelden-Reihe ist auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Starts der Kinogeschichte. Auch in Nordamerika lockte der Film an seinem ersten Wochenende besonders viele Zuschauer in die Kinosäle. (dpa)

