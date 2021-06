Schriftstellerin Friederike Mayröcker tot

Die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker ist tot.

Sie starb am Freitag im Alter von 96 Jahren in Wien, wie der Suhrkamp Verlag in Berlin unter Berufung auf den engsten Umkreis Mayröckers mitteilte.

