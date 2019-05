15:51 Uhr

Schüler protestieren gegen Mathe-Abitur

Schüler in Bayern und Hamburg wehren sich gegen angeblich zu schwere Abiturprüfungen im Fach Mathematik.

So heißt es in einer an das bayerische Kultusministerium gerichteten Online-Petition: "Wir Abiturienten bitten darum, den Notenschlüssel des Mathematik Abiturs in Bayern 2019 zu senken und dem Schwierigkeitsgrad anzupassen." Begründet wird dies mit Aufgabenstellungen, die vorher kaum einer gesehen habe, dies betreffe vor allem Geometrie und Stochastik. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo kündigte eine Überprüfung der Aufgaben an. (dpa)

