11:53 Uhr

Schüsse im Parkhaus: Frau in Bad Homburg schwer verletzt

In einem Parkhaus im hessischen Bad Homburg ist eine Frau durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden.

Tatverdächtig sei ein 59-Jähriger, teilte die Polizei mit. Der Deutsche soll mit der 52-Jährigen in der Vergangenheit liiert gewesen sein, er wurde in der Nacht festgenommen. Nach den ersten Erkenntnissen waren die Schüsse am späten Abend auf einem Parkdeck gefallen. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ihr 44 Jahre alte Begleiter wurde laut Polizei bei einem Handgemenge leicht verletzt. (dpa)

