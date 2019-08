vor 18 Min.

Schwangere Jugendliche wieder gefunden

Die Außenansicht des Universitätsklinikums RWTH in Aachen. Eine 14-jährige Schwangere reißte aus dem Krankenhaus aus. Nun wurde sie wieder gefunden.

Eine 14-jährige schwangere Jugendliche war aus dem Aachener Klinikum geflohen und wurde nun wieder ausfindig gemacht. Wie es der Jugendlichen geht.

In der Nacht auf Freitag wurde eine vermisste Jugendliche gefunden. Die Jugendliche und ihr ungeborenes Kind seien wohlauf, sagte ein Polizeisprecher. Das schwangere Mädchen sei kurz nach Mitternacht nach Hinweisen von Zeugen etwa 60 Kilometer von Aachen entfernt in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis ausfindig gemacht worden.

Die 14-Jährige war am Montag, den 26. August, kurz vor der Entbindung aus dem Kreißsaal weggelaufen. Als sie das Aachener Universitätsklinikum verließ, hatte sie noch einen intravenösen Zugang. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen suchte mittels öffentlicher Fahndung nach der Jugendlichen. Nach Angaben der Polizei befindet sie sich nun in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. (dpa)

