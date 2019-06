vor 19 Min.

Schweizer Nationalspielerin nach Badeunfall vermisst

Die Schweizer Fußball-Nationalspielerin Florijana Ismaili wird nach einem Badeunfall vermisst.

Das teilten ihr Verein, der Schweizer Meister Young Boys aus Bern, und der Schweizerische Fußballverband mit. "Wir sind sehr betroffen und haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich alles zum Guten wendet", hieß es in der Mitteilung. Die 24-jährige Ismaili soll gestern zusammen mit einer Freundin auf dem Comer See in Norditalien ein Boot gemietet haben. Von dem Boot sei sie ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Suchaktionen brachten bisher keinen Erfolg. (dpa)

