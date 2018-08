vor 33 Min.

Schweres Busunglück in Bulgarien mit 16 Toten Newsticker

Sofia (dpa) – Bei einem schweren Busunglück sind in Bulgarien 16 Menschen ums Leben gekommen.

15 Verletzte wurden in Krankenhäuser der Hauptstadt Sofia gebracht - unter ihnen ist auch der Busfahrer. Der in Richtung Sofia fahrende Bus kam nördlich der Kleinstadt Swoge von der Fahrbahn ab und stürzte 20 Meter in die Tiefe. Die Busreisenden aus Bulgarien wollten ein Kloster besuchen. Die genaue Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt. Die Regierung rief einen landesweiten Trauertag für Montag aus. (dpa)

