vor 33 Min.

Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach dpa-Informationen sechs Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei bestätigte zunächst nur, dass es "vermutlich" auch Tote gegeben habe. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen liege ein Beziehungsverhältnis vor. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Es gebe derzeit keinen Hinweis auf weitere Täter. Täter und Opfer hätten sich gekannt, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv sei allerdings unklar. (dpa)

