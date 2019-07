01.07.2019

Sechs Verletzte bei Balkoneinsturz in Stuttgart - volles Planschbecken war zu schwer

Dieser Pool wäre von der Grüße her vielleicht noch gegangen - Der auf dem Balkon in Stuttgart hatte laut Polizei 3 Meter Durchmesser.

Ein volles Planschbecken wurde zum Verhängnis: Der Balkon eines Wohn- und Geschäftshaus in Stuttgart stürzte ein. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gerade der Südwesten Deutschlands erlebt in der aktuellen Hitzewelle Rekordtemperaturen - da kommen viele Menschen auf die Idee, sich in einem Pool Abkühlung zu verschaffen. Am Sonntag kam es allerdings zu einem folgenschweren Unfall, als in Stuttgart ein volles Planschbecken zu einem Balkoneinsturz führte.

Balkoneinsturz in Stuttgart: Sechs Verletzte und hoher Sachschaden

Laut Polizei waren mehrere Personen im Alter von 21 bis 54 Jahren auf dem Balkon im 1. Stock des Wohnhauses, auf dem sich auch der volle Pool mit etwa drei Metern Durchmesser befand.

Vermutlich durch das insgesamt zu hohe Gewicht stürzte der Holzbalkon einseitig ein, so dass die Personen rund 4 Meter in die Tiefe fielen. Der Pool hatte rund drei Metern Durchmesser und 70 Zentimeter Höhe, berichtete die Polizei.

Eine Person musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, alle anderen wurden vor Ort medizinisch betreut. Der Sachschaden liegt bei etwa 100.000 Euro.

