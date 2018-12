09:00 Uhr

Sechsjährige stürzt in neun Meter Höhe aus Sessellift Newsticker

Ein Mädchen ist im Erzgebirge aus einem Sessellift aus bislang unbekannter Ursache rund neun Meter in die Tiefe gestürzt.

Wie ein Sprecher der Polizei Chemnitz mitteilte, sei die Sechsjährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Über den Gesundheitszustand des Mädchens sei bislang noch nichts bekannt geworden. Auch Details zum Unfallhergang und zu der Ursache für den Sturz sind noch nicht bekannt.

Zweiter Sturz eines Kindes aus einem Sessellift innerhalb weniger Tage

Erst vor wenigen Tagen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, war die siebenjährige Lotte in Ellmau am Wilden Kaiser aus einem Sessellift gestürzt. Vor dem Einsteigen hatte sie einen Skistock verloren und schaffte es nicht mehr, sich in den Lift zu setzten. Die Skilehrerin, mit der das junge Mädchen unterwegs war, hatte das Mädchen mit bloßen Händen festgehalten, ehe die Kraft nachließ und das Kind etwa zehn Meter in die Tiefe stürzte. Ihr Sturz ging mit einer Verletzung am Unterschenkel glimpflich aus.

Kinder im Sessellift: Darauf sollte man achten

Die beiden Unfälle innerhalb kurzer Zeit werfen die Frage auf, wie die sicher Sessellifte für Kinder sind und wie eine sichere Fahrt gewährleistet werden kann. Wie Klaus Simon, Skiprüfer beim TÜv, berichtet, seien nicht alle Lifte mit einer Kindersicherung ausgestattet. Erwachsene sollten jüngere Kinder während der Fahrt mit dem Sessellift deshalb auf jeden Fall festhalten. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass sie unter dem Sicherheitsbügel durchrutschen. (AZ/dpa)

Themen Folgen