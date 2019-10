vor 19 Min.

Seehofer: Prüfen Verbot von rechtsextremen Gruppierungen

Berlin (dpa) - Das Bundesinnenministerium prüft nach Angaben von Ressortchef Horst Seehofer Verbote von sechs rechtsextremen Gruppierungen.

"Wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir auch handeln", sagte der Minister in der ZDF-Sendung "Was nun?". "Sie sollen wissen, dass wir in sechs Fällen Verbote mit Hochdruck bearbeiten." Namen nannte er nicht. Vereine, die sich gegen die Verfassung richten, können in Deutschland verboten werden. Bei Gruppierungen, die in mehr als einem Bundesland aktiv sind, ist der Bundesinnenminister zuständig. (dpa)

