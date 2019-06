Segelschulschiff "Gorch Fock" soll bis 2020 fertig werden

"Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich entschieden, die langwierige und teure Sanierung des Segelschulschiffs der Bundeswehr zu vollenden."

Einfach unglaublich, wie unsere Politiker skrupellos und selbstherrlich Steuergelder in mehrstelliger Millionenhöhe zum Fenster rauswerfen! Für dieses Geld hätte man bestimmt 3 Schiffe in dieser Art bauen können - wobei sich fragt ob man so etwas heute noch zu reinen Repräsentationszwecken braucht? Nicht nur die Generalüberholung ist aus dem Ruder gelaufen (flapsig!), auch unser Staat läuft das unbemerkt still und leise ebenfalls.

