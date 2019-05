vor 35 Min.

Selenskyj löst ukrainisches Parlament auf und setzt Neuwahlen an

Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag das Parlament aufgelöst.

In seiner Antrittsrede in Kiew kündigte er zudem Neuwahlen in zwei Monaten an. (dpa)

