vor 60 Min.

Senior rast mit Auto in Radlergruppe - vier Schwerverletzte

Ein 81-jähriger Autofahrer ist in Brandenburg in eine Radfahrergruppe gerast.

Alle vier Fahrradfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer und zwei Frauen seien per Hubschrauber in zwei Berliner und zwei Brandenburger Krankenhäuser geflogen worden, berichtete die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, Ines Filohn. Alle vier waren am Abend weiterhin nicht ansprechbar und nicht identifiziert. Es handele sich um Personen um die 50 Jahre. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. (dpa)

