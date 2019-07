vor 3 Min.

Sexhandelsvorwürfe gegen Milliardär Epstein

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft dem US-Milliardär Jeffrey Epstein die Misshandlung Dutzender minderjähriger Mädchen vor.

Der 66-Jährige habe unter anderem in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in einer Anklageschrift. Epstein wird noch heute vor Gericht erwartet. Es ist nicht das erste Verfahren gegen den Unternehmer. Die Staatsanwaltschaft war 2008 einen umstrittenen Deal mit Epstein eingegangen. Er bekannte sich schuldig, Klienten mit minderjährigen Prostituierten versorgt zu haben, und saß eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab. (dpa)

