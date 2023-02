Sexualverbrechen: Weinstein zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (70) ist wegen Sexualverbrechen zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden.

Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (70) ist wegen Sexualverbrechen zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Das entschied ein Richter in Los Angeles am Donnerstag. Weinstein war 2020 nach einem Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung bereits zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden.

(dpa)