vor 22 Min.

Showdown am Sonntag - Kann Ufo bei Lufthansa noch streiken?

Passagiere der Lufthansa müssen an diesem Sonntag in Frankfurt und München mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen - wenn es nach dem Willen der Gewerkschaft Ufo geht.

Die hat sämtliche Flugbegleiter und Kabinenchefs der Kerngesellschaft Lufthansa zu einem Warnstreik zwischen 06.00 und 11.00 Uhr aufgerufen, wie der Vize-Vorsitzende Daniel Flohr in einer Video-Botschaft verkündet hat. Anders als bei ähnlichen Ankündigungen in den Vorjahren will Lufthansa den Flugplan vollständig aufrechterhalten und keinerlei Verbindungen vorsorglich absagen. (dpa)

Themen folgen