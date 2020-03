vor 18 Min.

Siemens ernennt Vizechef Busch zum Nachfolger von Joe Kaeser

Siemens-Vizechef Roland Busch wird Nachfolger des scheidenden Konzernchefs Joe Kaeser.

Wie der Konzern am Donnerstagabend in München mitteilte, soll Busch spätestens bei der Hauptversammlung am 3. Februar 2021 ernannt werden. (dpa)

