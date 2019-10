18:41 Uhr

Söder mit über 90 Prozent als CSU-Chef wiedergewählt

CSU-Chef Markus Söder ist mit einem besseren Ergebnis als bei seiner ersten Wahl vor neun Monaten an der Spitze der Partei bestätigt worden.

Der 52-Jährige erhielt auf dem CSU-Parteitag in München 91,3 Prozent - bei der Premiere im Januar waren es 87,4 Prozent. Obwohl Söder die CSU völlig unangefochten führt, war das Wahlergebnis mit Spannung erwartet worden. Schließlich verlangte er seiner Partei in den vergangenen Monaten viel ab. Vor allem in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik hat er die CSU auf einen grüneren Kurs gebracht. (dpa)

Themen folgen