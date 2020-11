vor 50 Min.

Söder will schärfere Corona-Regeln

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern eine weitere Verschärfung der bisherigen Länder-Vorschläge.

Man müsse an einigen Stellen noch nachschärfen und ergänzen, sagte Söder am Dienstag am Rande einer Landtagssitzung in München.

© dpa-infocom, dpa:201124-99-445778/1 (dpa)

