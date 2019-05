vor 20 Min.

Sondierungsfahrplan in Bremen - Jamaika oder Rot-Rot-Grün?

In Bremen steht ein Plan für Sondierungsgespräche über mögliche Koalitionen nach der Wahl gestern.

Die CDU strebt ein Jamaika-Bündnis an und trifft sich am Mittwoch mit den Grünen und am Freitag mit der FDP. Die SPD visiert ein rot-rot-grünes Bündnis an und kündigte ebenfalls Gespräche mit den Grünen an, die am Donnerstag stattfinden sollen. Mit den Linken sei ein Gespräch am Freitag geplant. Die Sozialdemokraten hatten erstmals seit 1946 bei einer Bürgerschaftswahl in Bremen nur Platz zwei hinter der CDU erreicht. (dpa)

