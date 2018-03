vor 45 Min.

Spanien bezwingt Vize-Weltmeister Argentinien Newsticker

Spaniens Nationalmannschaft hat knapp drei Monate vor Beginn der Fußball-WM einen deutlichen Sieg gegen Argentinien gefeiert und ihre starke Form unterstrichen.

Die Mannschaft von Julen Lopetegui bezwang den Vize-Weltmeister in Madrid nach einer starken Leistung mit 6:1. Spanien trifft bei dem Turnier in Russland in der Vorrunde auf Portugal, Marokko und den Iran, Argentinien bekommt es mit Island, Kroatien und Nigeria zu tun. (dpa)

