vor 3 Min.

Spanien schafft vorzeitige EM-Qualifikation, Irland nicht

Mit einem Last-Minute-Tor hat der ehemalige Welt- und Europameister Spanien die Teilnahme an der EM im kommenden Jahr vorzeitig perfekt gemacht.

Rodrigo Moreno gelang der Treffer zum entscheidenden 1:1 am Abend in Schweden in der zweiten Minute der Nachspielzeit. In der Gruppe F haben die Spanier mit 20 Punkten aus acht Spielen das EM-Ticket damit sicher, Schweden ist Zweiter mit fünf Punkten Rückstand. Dagegen verpasste Irland in der Gruppe D die Chance, sich bereits für die Europameisterschaft 2020 in zwölf Ländern zu qualifizieren durch eine 0:2-Niederlage in der Schweiz. (dpa)

Themen folgen