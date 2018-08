vor 51 Min.

Staat profitiert mit Rekordüberschuss von guter Konjunktur Newsticker

Der Daueraufschwung in Deutschland hat der Staatskasse im ersten Halbjahr einen Rekordüberschuss beschert.

In den ersten sechs Monaten nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen unter dem Strich 48,1 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Daten mit. Es war der höchste Wert in einem Halbjahr seit der Wiedervereinigung. Der Staat profitiert von sprudelnden Steuern und Sozialbeiträgen. (dpa)

