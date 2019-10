vor 19 Min.

Stadtsprecher: Menschen in ganz Halle sollen in Gebäuden bleiben

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale sollen die Menschen im gesamten Stadtgebiet in Sicherheit in Gebäuden bleiben.

Das sagte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. (dpa)

