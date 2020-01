vor 23 Min.

Stars bei den Golden Globes auf dem roten Teppich

Nicole Kidman in knallrot und schulterfrei, Elton John mit rosaroter Sonnenbrille, Jennifer Lopez mit riesiger gold-grüner Schleife auf ihrem Dress: Sie waren unter den vielen Stars, die zu der 77.

Verleihung der Golden Globes über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills flanierten. Das Beziehungsdrama "Marriage Story" geht mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen um die Filmtrophäen. Das Mafia-Epos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" haben jeweils fünf Gewinnchancen. (dpa)

