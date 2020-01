vor 19 Min.

Steinmeier zum Gedenken an Auschwitz-Befreiung in Polen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sind zu einem eintägigen Besuch in Polen eingetroffen.

Sie wollen am Nachmittag an der Gedenkfeier im früheren deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau teilnehmen. Einheiten der sowjetischen Roten Armee hatten dieses vor genau 75 Jahren erreicht und mehr als 7000 noch lebende Häftlinge befreit. Viele von ihnen starben jedoch innerhalb kurzer Zeit an den Folgen von Hunger, Krankheiten und Erschöpfung. (dpa)

Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Besucher-Informationen zu Auschwitz-Birkenau (deutsch)

Programm Bundespräsident Steinmeier

Themen folgen