vor 34 Min.

Steinwürfe und Bengalos bei Indymedia-Demo in Leipzig

Eine Demonstration gegen das Verbot der Plattform "Linksunten.

Indymedia" ist am Abend in Leipzig aus dem Ruder gelaufen. Vermummte Demonstranten zündeten immer wieder Böller und Bengalos. Außerdem rissen sie Pflastersteine aus dem Boden und zertrümmerten das Glas eines Wartehäuschens der Straßenbahn sowie Autoscheiben. Als ein regelrechter Stein- und Flaschenhagel auf Polizeiautos flog, stoppte die Demo. Anlass der Demonstration war die Verhandlung über das Verbot von "Linksunten.Indymedia" am Bundesverwaltungsgericht in der nächsten Woche. (dpa)

Themen folgen