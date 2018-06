vor 58 Min.

Strafzölle gegen EU: China wirft USA Protektionismus vor Newsticker

China hat die von den USA verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen Europa, Kanada und Mexiko kritisiert.

Viele Länder seien besorgt über den Protektionismus der US-Seite​​, heißt es aus dem Außenamt in Peking. Auch zwischen den USA und China läuft ein Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump will am 15. Juni eine Liste chinesischer Produkte im Gegenwert von 50 Milliarden US-Dollar vorlegen werde, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. (dpa)

