vor 52 Min.

Streik in Frankreich trifft Touristen - Eiffelturm bleibt zu

Wegen des Streiks in Frankreich gegen die Rentenreform bleibt der Eiffelturm heute geschlossen.

Gewerkschaften hatten zu weiteren Massenprotesten aufgerufen, ein großer Demonstrationszug soll am Nachmittag am Pariser Place de la République starten. Von den Streiks waren bereits häufiger Touristen betroffen, zahlreiche Pariser Sehenswürdigkeiten blieben in den vergangenen Wochen immer wieder geschlossen. Auch der Pariser Nahverkehr und der Fernverkehr im gesamten Land sind seit dem 5. Dezember massiv gestört. (dpa)

