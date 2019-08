vor 19 Min.

Streit um Bierkistenpfand - Verband fordert 5 Euro

Der Bundesverband privater Brauereien fordert eine deutschlandweit einheitliche Pfanderhöhung für leere Bierkisten auf mindestens 5 Euro.

Das sagte Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbands, der Deutschen Presse-Agentur. Im Moment liegt das Pfand für leere Bierkisten in der Regel bei 1,50 Euro. Wenn es bis Ende des Jahres keine bundesweite Einigung gebe, werde das deutsche Pfandsystem zersplittern, warnte Demleitner. Hintergrund der Diskussion: Für das Geld lohne es sich für Viele nicht, die Kisten wieder an die Brauereien zurückzugeben, so der Verbandschef. (dpa)

Themen Folgen