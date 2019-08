vor 3 Min.

Studie: Ungleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland

Deutschland ist nach einer neuen Studie weit von gleichwertigen Lebensverhältnissen in seinen verschiedenen Regionen entfernt.

Das geht aus dem "Teilhabeatlas Deutschland" des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung hervor, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Wie gut Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten, hänge zu einem guten Teil von ihrem Wohnort ab, sagte Direktor Reiner Klingholz. Besonders gut seien diese Chancen in Baden-Württemberg, in Teilen Bayerns und in Südhessen. (dpa)

