02:07 Uhr

Studie zu Alkoholkonsum: Weltweit wird immer mehr getrunken

Wie schädlich Alkohol für die Gesundheit sein kann, ist bereits seit Jahren bekannt.

Und dennoch wird weltweit immer mehr getrunken, so das Ergebnis einer internationalen Studie im Fachblatt "The Lancet". Eine Auswertung von Daten aus 189 Ländern ergab, dass der Alkoholkonsum der Weltbevölkerung von 1990 bis 2017 um 70 Prozent gestiegen ist. Ursache waren der Bevölkerungszuwachs und der stärkere Konsum pro Kopf. Allerdings gab es große regionale Unterschiede. In Deutschland beobachteten die Wissenschaftler eine Stagnation mit leicht sinkendem Trend. (dpa)

