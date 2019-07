vor 39 Min.

Sturm "Barry" trifft Südküste der USA

Der Tropensturm "Barry" hat die Südküste der USA heimgesucht und unter Wasser gesetzt.

Im Bundesstaat Louisiana traf der Sturm nahe der Stadt Intracoastal City westlich von New Orleans auf die Küste, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Nachdem "Barry" auf dem Weg an Land kurzzeitig die Stärke eines Hurrikans der untersten Kategorie eins angenommen hatte, schwächte er sich danach wieder zu einem Tropensturm ab. Meteorologen gingen davon aus, dass "Barry" auf seinem Weg in das Hinterland weiter an Kraft verliert. (dpa)

