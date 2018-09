vor 37 Min.

Sturmtief "Fabienne" fegt den Sommer weg Newsticker

Wie auf Knopfdruck schaltet das Wetter an diesem Wochenende von Sommer auf Sturm.

Genau zum kalendarischen Herbstbeginn an diesem Sonntag ist der gefühlt endlose Hitze-Sommer vorbei. Das Sturmtief "Elena" schickte schon am Freitag erste schwere Windböen an die Nordseeküste. "Nach einer kurzen Wetterberuhigung am morgigen Samstag steuert am Sonntag ein weiteres, deutlich kräftigeres Sturmtief auf Deutschland zu", erklärte Julia Fruntke von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. (dpa)

