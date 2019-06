vor 21 Min.

Südkorea hilft Nordkorea mit 50 000 Tonnen Reis

Nach Warnungen internationaler Hilfsorganisationen vor einer neuen Hungersnot in Nordkorea spendet Südkorea 50 000 Tonnen Reis.

Der Reis solle über das Welternährungsprogramm geliefert werden, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Wann die Lieferungen erfolgen, war zunächst unklar. Südkorea hatte zuletzt bereits acht Millionen Dollar an das WFP und das Kinderhilfswerk Unicef für die Nordkorea-Hilfe überwiesen. Anfang Mai hatte das WFP berichtet, in Nordkorea seien mindestens zehn Millionen Menschen von Hunger bedroht. (dpa)

