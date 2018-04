vor 21 Min.

Südkoreas Präsident will zu Besuch nach Pjöngjang reisen Newsticker

Südkoreas Präsident Moon Jae In will noch in diesem Jahr nach Nordkorea reisen.

Er nahm auf dem innerkoreanischen Gipfel am Freitag im Grenzort Panmunjom eine Einladung von Machthaber Kim Jong Un an. Moon will im Herbst in die Hauptstadt Pjöngjang reisen. (dpa)

