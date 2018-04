vor 22 Min.

Syrien: USA schließen militärische Schritte nicht aus Newsticker

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien haben die USA militärische Schritte gegen die syrische Regierung nicht ausgeschlossen.

Präsident Donald Trump kündigte eine schnelle Entscheidung an. Er wolle mit seinen militärischen Beratern über mögliche Schritte sprechen. Alle Optionen würden in Betracht gezogen. Ähnlich hatte sich zuvor Verteidigungsminister James Mattis geäußert. Laut Aktivisten sollen bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta am Samstag mehr als 150 Menschen getötet und rund 1000 verletzt worden sein. (dpa)

