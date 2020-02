vor 49 Min.

Syrische Luftabwehr schießt "feindliche" Raketen ab

Die syrische Luftabwehr hat staatlichen Angaben zufolge "feindliche" Raketen nahe der Hauptstadt Damaskus abgefangen.

Die Geschosse seien am späten Abend von den besetzten Golanhöhen abgefeuert worden und in den syrischen Luftraum eingedrungen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Syrien warf Israel Militärkreisen zufolge vor, die Raketen abgeschossen zu haben. Anwohner teilten mit, es habe auch südlich der Hauptstadt und in der Nähe des internationalen Flughafens von Damaskus Explosionsgeräusche gegeben. (dpa)

Themen folgen