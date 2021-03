22:15 Uhr

Tansanias Präsident John Magufuli ist gestorben

Tansanias Präsident John Magufuli ist tot.

Er starb am Mittwoch in Daressalam an Herzversagen, teilte Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan mit. Der Staatschef, dessen Abwesenheit in der Öffentlichkeit vor seinem Tod Spekulationen über eine Covid-19-Erkrankung befeuert hatte, dementierte lange die Existenz des Coronavirus in dem ostafrikanischen Land.

