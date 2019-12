vor 41 Min.

Tarifstreit bei Lufthansa: Drei Tage Streik bei Germanwings an Silvester

Der lange Tarifstreit zwischen den Flugbegleitern und der Lufthansa eskaliert: Die Gewerkschaft Ufo will an Silvester und Neujahr die Tochter Germanwings bestreiken.

Passagiere von Germanwings müssen ihre Reisepläne für Silvester und Neujahr womöglich noch einmal überdenken. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat an diesem Freitag in einer Video-Botschaft angekündigt, die Lufthansa-Tochter an Silvester und Neujahr zu bestreiken.

Die anderen Lufthansa-Töchter Eurowings, SunExpress, Lufthansa-City-Line sowie die Mutter-Airline Lufthansa German Airlines sind von dem Streikaufruf den Angaben der Gewerkschaft zufolge nicht betroffen.

Tarifstreit zwischen Lufthansa und Ufo: Germanwings-Streiks an Silvester und Neujahr

Demnach dauert der Streik bei Germanwings drei Tage lang von 30. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020. Die Gewerkschaft teilte ihren Mitgliedern mit, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben.

Ein Lufthansa-Sprecher hatte am Donnerstag gesagt: "Wir als Lufthansa schauen konstruktiv nach vorne." Er fügte hinzu: "Wir sind weiter an einer großen Schlichtung interessiert. Streiks sind aus unserer Sicht keine Lösung." Die Lufthansa schaue nun auf die vorgeschlagenen Schlichtungstermine im Januar, ergänzte der Sprecher.

Vor Weihnachten hatten die beiden Schlichter - der frühere Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) - die seit Monaten zerstrittenen Tarifparteien zu einem weiteren Schlichtungsvorgespräch eingeladen. Dabei sollte der genaue Umfang der Themen festgelegt werden.

Wie kam es zu dem Germanwings-Streik an Silvester 2019?

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.

Beide Seiten betonen immer wieder, eine möglichst umfassende Einigung mit einer Vielzahl tariflicher Themen anzustreben. Auf Grundzüge hatte man sich bereits im November bilateral geeinigt, war dann aber im gegenseitigen Misstrauen doch nicht zueinander gekommen.

In der Zwischenzeit wurde Lufthansas Personalvorständin Bettina Volkens abberufen, die für einen moderateren Kurs mit der Ufo stand. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem eine Rücknahme von Kündigungen und Klagen gegen frühere und aktuelle Vorstandsmitglieder sowie eine Aufarbeitung des heftigen Konflikts der vergangenen Monate.

Wann findet der Flugbegleiter-Streik bei Germanwings statt?

Der Streik bei der Lufthansa-Tochter Germanwings beginnt am Montag, 30. Dezember, um 0 Uhr und wird bis 1. Januar 2020 um 24 Uhr andauern. Die Gewerkschaft Ufo plant also einen insgesamt dreitägigen Streik.

Gestrichene Flüge bei Germanwings-Streik an Silvester 2019: Welche Flüge fallen aus?

Ufo-Vize Daniel Flohr hat angekündigt: "Ein Streik muss bei uns die Ultima Ratio im Tarifstreit bleiben." Deshalb sei ein Streik an Silvester 2019 zunächst nur bei Germanwings und nicht bei anderen Lufthansa-Töchtern geplant.

Die Tochter Germanwings ist noch mit etwa 30 Flugzeugen für die Marke Eurowings unterwegs, daher dürften die Einschränkungen für Passagiere an Silvester im Rahmen bleiben. Weitere Aufrufe bei anderen deutschen Flugbetrieben des Konzerns seien allerdings jederzeit möglich.

Lufthansa-Hotline für aktuelle Informationen

Passagiere, die sich im Streikfall bei Germanwings unsicher sind, können die kostenlose Hotline der Lufthansa nutzen:

Deutschland: +49(0)69 86 799 799

Großbritannien: +44 800 358 0538

Frankreich: 0805 98 0097

Spanien: 900 901 465

Italien: 800 089 775

Russland: 8800 3334 265

Germanwings-Streik an Silvester 2019: Rechte der betroffenen Fluggäste

Fällt ein Flug streikbedingt aus oder verspätet sich um mehr als drei Stunden, muss die Fluggesellschaft Reisenden nach Einschätzung des Reiserechtlers Paul Degott eine alternative Beförderung zum Ziel anbieten - zum Beispiel durch eine Umbuchung auf einen anderen Flug.

Streik bei Germanwings aktuell: Gibt es eine Entschädigung bei Flugausfall?

Wird der Flug definitiv annulliert oder ist mehr als fünf Stunden verspätet, können Reisende ihr Ticket zurückgeben und das Geld dafür einfordern. Eine Entschädigung nach EU-Fluggastrechte-Verordnung steht Reisenden in so einem Fall nicht zu. Denn bei einem Streik handelt es sich laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um höhere Gewalt.

Welche Regeln gelten für Pauschalurlauber?

Bei Pauschalreisen gilt: Der Reiseveranstalter muss sich um alternative Beförderung kümmern. Ab mehr als vierstündiger Verspätung am Ankunftsort können Urlauber den Reisepreis laut Degott nachträglich anteilig mindern. Verkürzt sich ein Kurzurlaub durch den Streik erheblich, kann der Gast die Reise auch stornieren. Er bekommt dann den Reisepreis zurück. (AZ/dpa)

