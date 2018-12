22:57 Uhr

Tatverdächtiger nach Tötung eines Rentner-Paars gefasst Newsticker

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentner-Ehepaars an Heiligabend in Nordhausen haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst.

Der 56-Jährige stamme aus dem Umfeld der Opfer und sei geständig, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Nordhausen sei am Nachmittag nach einem DNA-Treffer in der Spurenauswertung in seiner Wohnung festgenommen worden und bis in den frühen Abend hinein von Vermittlern vernommen worden. "Zum Tatmotiv können noch keine Angaben gemacht werden", hieß es in der Mitteilung weiter. (dpa)

