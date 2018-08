vor 39 Min.

Tausende Rumänen demonstrieren erneut gegen Regierung Newsticker

Tausende Demonstranten haben am Abend erneut gegen die sozialliberale Regierung in Bukarest und Korruption in Rumänien protestiert.

Einen Tag nach landesweiten, teilweise gewalttätigen Protesten mit Zehntausenden Teilnehmern forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. Auch müssten die Verantwortlichen für den massiven Polizeieinsatz am Vortag bestraft werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax waren am Freitag 452 Menschen verletzt worden, unter ihnen 35 Polizisten. (dpa)

