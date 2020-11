vor 5 Min.

Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren

In ganz Deutschland hat ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Von diesem Montag an sind in allen Bundesländern entsprechende Verordnungen in Kraft.

