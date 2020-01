vor 20 Min.

Tennisprofi Zverev verpasst Finale der Australian Open

Tennisprofi Alexander Zverev ist im Halbfinale der Australian Open ausgeschieden.

Der 22-jährige Hamburger verlor am Freitag in Melbourne gegen den Österreicher Dominic Thiem 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7) und verpasste es, als erster Deutscher bei den Herren seit 2003 in ein Grand-Slam-Finale einzuziehen. (dpa)

