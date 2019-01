08:57 Uhr

Tennisspielerin Görges steht im Halbfinale in Auckland Newsticker

Julia Görges steht beim Tennisturnier im neuseeländischen Auckland im Halbfinale.

Die Titelverteidigerin setzte sich am Freitag gegen die Kanadierin Eugenie Bouchard knapp mit 3:6, 6:3, 7:6 durch. Die Wimbledon-Halbfinalistin trifft im Duell um den Endspiel-Einzug auf Viktoria Kuzmova aus der Slowakei, die die Amerikanerin Amanda Anisimova bezwang. Die Bad Oldesloerin Görges ist in Auckland an Position zwei gesetzt. Das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open ist mit 250 000 Dollar dotiert. (dpa)

